« La Fugue » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (mercredi 8 juin 2022). Ce soir France 2 rediffusion le téléfilm de Xavier Durringer qui avait été diffusé une première fois en janvier 2021 dans le cadre d’une soirée continue consacrée à la fugue et aux combats des parents. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV







« La Fugue » : histoire

Après une énième dispute, Jeanne est confrontée à la fugue de sa fille de 14 ans, Chloé. Au commissariat, elle déchante vite : la disparition de cette jeune fille ne semble pas être la priorité des agents… Avec Eric, son ex-mari adulescent, et Thomas, son compagnon, s’enclenche une course contre la montre, où les dénis et les non-dits de chacun volent en éclats. Un voyage en enfer qui lui fait bientôt réaliser que sa fille est devenue une étrangère et qu’elle n’a rien vu venir. Avec cette fugue, c’est mille questions que Jeanne sera obligée de se poser.

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux : Valérie Karsenti (Jeanne), Samir Guesmi (Thomas), Sagamore Stévenin (Eric), Alysson Paradis (Audrey) et Mayline Dubois (Chloé).

Quelle audience en rediffusion ?

Beau succès d’audience lors de la première diffusion en clair puisque suivi par 4.11 millions de téléspectateurs pour 17.3% de part de marché.



