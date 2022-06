5 ( 6 )

« Top Chef » du 8 juin 2022 : Qui sera éliminé ce soir ? Qui seront les qualifiés pour la finale ? Ce soir sur M6, place aux demi-finales de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Place aux très attendues demi-finales de Top Chef ! Pour cette 13e saison, nos chefs de brigades, Hélène Darroze, Glenn Viel, Paul Pairet et Philippe Etchebest, se sont battus pour emmener leurs candidats à cette ultime étape du concours. Après 16 semaines de compétition intense, de défi incroyables, de plats exceptionnels, ils ne sont plus que trois ! Tous ont le même rêve : décrocher leur place pour la grande finale !

Au cours de ces demi-finales, chaque candidat imaginera sa propre épreuve et va l’imposer à ses adversaires. Leur objectif : trouver le thème le plus inattendu, le plus difficile, le plus technique pour empêcher les autres de marquer un point ! Et face à cet enjeu, le plus important depuis le début du concours, les candidats ne manqueront pas d’imagination pour mettre en difficulté leurs adversaires. Ce soir, tous les coups sont permis !

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de cette avant-dernière soirée…



« On donne tout, rien n’est impossible »

Pour pimenter l’épreuve, on change les règles : chaque candidat imagine un plat qu’il va imposer à ses adversaires ! 😳

Mercredi à 21.10, les demi-finales de #TopChef 👨‍🍳 pic.twitter.com/MM1UTSep85 — M6 (@M6) June 7, 2022

Alors, qui seront les deux finalistes de Top Chef 2022 ? Quel chef de brigade verra son candidat éliminé aux portes de la finale ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 ou en streaming et replay sur 6PLAY.

