« Zone Interdite » du 19 juin 2022 : au sommaire ce soir sur M6 « L’été au camping : la grande passion des Français »

« Zone Interdite » du dimanche 19 juin 2022 – Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite » avec Ophélie Meunier à la présentation. Et le thème de ce soir, c'est les vacances au camping !







« Zone Interdite » du 19 juin 2022 : sommaire et reportages de ce soir

« L’été au camping : la grande passion des Français »

Chaleureux et économique, le camping est toujours incontestablement le mode d’hébergement préféré des Français en vacances. Et avec plus de 7 500 campings aménagés, la France possède le plus grand parc d’Europe. Alors que 90% du marché est détenu par des grands groupes, quelques indépendants résistent et se battent pour séduire et fidéliser les campeurs.



Nadège et Pascal, anciens menuisiers, ont racheté un camping dans le Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) ; un établissement trois étoiles à l’ambiance familiale. Ils y ont investi toutes leurs économies. Alors pour espérer s’en sortir, ils se démènent pour leurs clients : pizzas, cocktails, lotos…

À 300 km de là, à Vias (Hérault) près de Béziers, Jean-Pierre, 51 ans, a repris le camping quatre étoiles créé par ses parents. Il mise sur les grands classiques : danse du camping, soirées mousse et apéros moules frites. Il connait toutes les ficelles pour faire tourner son établissement.

En Bretagne, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), c’est en 1977 que la famille de la Chesnay a décidé de transformer son exploitation agricole. 45 ans plus tard, avec 700 emplacements, le camping des Ormes est l’un des plus importants de France. Plus de 30 000 vacanciers y posent leurs valises chaque été. La nouvelle génération de gérants, Arnaud et ses sœurs Sonia et Séverine, se sont lancés un défi gigantesque : pour lutter contre le crachin breton, ils ont investi dix millions d’euros dans une construction monumentale : un dôme qui abrite une piscine, des toboggans, des jacuzzis…

Zone interdite vous propose de découvrir trois campings indépendants, tenus par des familles qui rivalisent d’ingéniosité et de bonne humeur pour rester numéro 1 dans le cœur de leurs clients.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 19 juin

Comme toujours, on termine en images. Voici un extrait vidéo votre émission de ce soir.

Dans ce camping familial, les vacanciers tentent de traverser le parcours gonflable dans la piscine ! Une activité à l’apparence facile pourtant peu sont ceux qui y arrivent…💧 « L’été au camping : la grande passion des Français »

L’été au camping : la grande passion des Français, c’est ce soir dans « Zone Interdite »

