Ici tout commence du 13 juin : Teyssier provoque Landiras (résumé + vidéo épisode 420)

Ici tout commence du 13 juin, résumé et vidéo de l’épisode 420 – Teyssier va confronter Landiras et le provoquer ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il va lui révéler qu’il connait tous les détails de son deal avec Cardonne… Zacharie nie mais Teyssier est convaincu que Constance ne va pas laisser passer ça quand elle saura !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 420



Teyssier est confiant et met toutes les chances de son côté pour récupérer Constance. Il a découvert le deal de Landiras avec Cardonne et pourrait bien utiliser cette histoire pour se venger… Il confronte Landiras et se montre sur de lui : Constance le quittera quand elle saura la vérité sur son deal avec Cardonne !

Constance est contrainte d’ouvrir les yeux. En cuisine, des heures de préparation tombent à l’eau. Nouveau sujet de tension entre Rose et Clotilde…

Ici tout commence – extrait vidéo du 13 juin

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

