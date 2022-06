5 ( 5 )

Audiences TV prime 12 juin 2022 : « Camping » leader devant « Bad Boys for Life ». En cette soirée électorale, victoire du film proposé par TF1 « Camping » avec Franck Dubosc ! Vu et revu, il a encore amusé 2.97 millions de Français soit 15.9% des téléspectateurs.







Audiences TV prime 12 juin 2022 : autres chaînes

M6 suit avec la première diffusion en clair de « Bad Boys for Life » avec Will Smith et Martin Lawrence. 2.89 millions de fans ont répondu à l’appel soit 12.5% de l’ensemble du public. Place de leader sur le public jeune et féminin avec jusqu’à 23% de pda auprès des moins de 50 ans.

#Audiences

Film inédit #BadBoysForLife

M6 se classe leader en FRDA et -50ans 📍13% en 4+

📍22% en FRDA

📍23% chez les -50ans 🚩2,3 M° (pic à 2,7M°) pic.twitter.com/CMFcReO5hk — M6Pro (@M6pro) June 13, 2022



Peu de monde pour les soirées électorales, enfin sauf à 20 heures. En prime, France 2 n’a réuni que 1.79 million de nos concitoyens soit 9.1% des téléspectateurs.

Plus proche des électeurs, France 3 proposait de nombreux décrochages régionaux. Et cela a convaincu 1.54 million de Français pour 8.9% de part de marché.

C’est C8 qui complète le top 5 avec la rediffusion d’un épisode de la série « Maigret » vu ou revu par 999.000 amateurs (pda 5.1%).

