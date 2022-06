Ici tout commence du 6 juin : Zacharie s’allie à Cardone et Louis (résumé + vidéo épisode 415)

5 ( 8 )

Ici tout commence du 6 juin, résumé et vidéo de l’épisode 415 – Louis et Cardone sont prêts à tout pour faire partir Teyssier de l’institut dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et ce soir, Zacharie accepte de s’allier à eux ! Il doit battre Teyssier au championnat de pâtisserie…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 415



La cheffe Cardone fait une proposition à Zacharie pour anéantir Teyssier et le faire quitter l’Institut. Elle emploie les grands moyens et réussit à le convaincre de s’allier à son plan maléfique !

Contre toute attente, Teyssier prend une surprenante décision. De son côté, Théo se retrouve dans de beaux draps. Entre Axel et Salomé, la coupe est pleine.

Ici tout commence – extrait vidéo du 6 juin

