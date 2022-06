Audiences TV prime 5 juin 2022 : « Jurassic World » largement en tête

4.9 ( 9 )

Audiences TV prime 5 juin 2022. Sans surprise le film « Jurassic World : Fallen Kingdom » s’est largement imposé en tête des audiences de la première partie de soirée hier soir. Diffusé pour la première fois à la télé (en clair, ndrl) il a effrayé ou pas 4.55 millions de Français, soit 24.5% du public présent devant son poste de télévision.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 5 juin 2022 : autres chaînes

France 2 suit avec « Lola et ses frères » de et avec Jean-Paul Rouve, José Garcia et Ludivine Sagnier. Lui aussi inédit en clair, il a convaincu 2.48 millions de téléspectateurs pour 12.6 % de part d’audience.

France 3 suit avec « Commissaire Dupin ». En mode rediffusion, notre charmant enquêteur a pu compter sur 2.21 millions de fidèles (11.1% de pda)

Soupe à la grimace pour M6. Le film « Toy Story 4 » pourtant inédit en clair n’a régalé que 1.70 million de petits et de grands soit à peine 8.6% de pda. Grosse déception donc. Seule satisfaction le plein de téléspectateurs auprès des enfants avec jusqu’à 49% de pda



Publicité





#Audiences ✨ Beau succès auprès du public familial pour #ToyStory4 hier soir

🏆 @M6 se classe très large leader auprès des enfants 🤠 21% auprès des FRDA-50

🤠 22% auprès des -50 ans

🤠 25% auprès des FRDA avec enfant(s)

🤠 49% auprès des enfants pic.twitter.com/a39GPoCCj4 — M6Pro (@M6pro) June 6, 2022

Arte complète le top 5 avec le film de Sydney Pollack « L’interprète ». Emmené par Nicole Kidman et Sean Penn, il a convaincu 1.30 million de cinéphiles (pda 6.7%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note