Ici tout commence spoiler : Salomé amoureuse, elle dévoile ses sentiments à Axel (VIDEO)

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance extrait vidéo prochains épisodes – Salomé et Axel ont été contraint par Teyssier de bosser ensemble dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et alors qu’ils sont comme chien et chat, ces deux là vont se rapprocher…







Et dans quelques jours, Salomé décide enfin de dévoiler à Axel qu’elle a des sentiments pour lui ! Elle lui explique que ce n’est pas d’aujourd’hui mais qu’elle n’assumait pas…

Depuis leur rapprochement lors du bal de promo, la situation est tendue entre Salomé et Axel. Elle décide de mettre les choses à plat et de lui avouer ses sentiments… Découvrez la réaction d’Axel !



Ici tout commence spoiler Salomé amoureuse d’Axel

