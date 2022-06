Jean-Pascal Lacoste à nouveau papa, sa compagne Delphine Tellier a accouché !

5 ( 3 )

Carnet rose pour Jean-Pascal Lacoste et sa compagne, Delphine Tellier. La jeune femme a donné naissance à un petit garçon en bonne santé dimanche soir, comme le couple l’a annoncé aujourd’hui sur le réseau social Instagram.







« Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d’Ainhoa, le 06/06/2022 à 23h57 !Ce petit bout de 2,770 kg rejoint Maverick & Kylie 🥰 Nous sommes désormais officiellement 5 pour notre plus grand bonheur » ont écrit Jean-Pascal et Delphine.







Jean-Pascal Lacoste reviendra sur le devant de la scène à la rentrée puisqu’il devrait être le CPE de la nouvelle promo de la Star Academy, le télé-crochet faisant son grand retour cette année.

JP est déjà papa de deux enfants d’une précédente relation. Ils vont maintenant former une jolie famille recomposée et on leur souhaite plein de bonheur !



