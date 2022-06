Plus belle la vie : ce soir, Barbara fait un choix entre Abdel et Tim (résumé + vidéo épisode 4552 PBLV du 7 juin 2022)

5 ( 3 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4552 du mardi 7 juin 2022 – Barbara doit faire un choix entre Abdel et Tim ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Tim la pousse à trahir Abdel en retournant sur le chantier sans lui dire… Quelle décision va prendre Barbara ?







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4552

Abdel s’inquiète pour Barbara et demande à Tim de ne pas l’embarquer sur le chantier une fois de plus. Mais Tim est très ambiguë et charme Barbara. Cette dernière, têtue et in love de Tim, décide de le suivre malgré les mises en garde d’Abdel. Au restaurant, Elisa et Abdel repartent sur de bonnes bases, et passent un agréable moment ensemble. Avant de partir pour son rendez-vous, Elisa tend une enveloppe à Abdel : il s’agit de la réponse à leur proposition de dédommagement…



Nisma a recueilli Kilian pour la nuit et le convainc d’appeler Thomas et Riva pour les rassurer. Thomas et Riva ne peuvent pas laisser tomber Kilian même si ce qu’il a fait est impardonnable. Léa accepte enfin que Betty rentre chez elle, c’est un soulagement pour Boher…

Lola a une idée, elle veut organiser un bal de promo pour remonter le moral des élèves après cette année morose. Sunalee est partante et veut aider…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4552 du 7 juin

