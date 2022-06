5 ( 5 )

JUL, le concert évènement à l’Orange Vélodrome, ce vendredi 10 juin 2022 sur TMC ! Que diriez-vous de vivre ou de revivre (si vous avez eu la chance d’y être) le concert évènement de Jul à l’Orange Vélodrome ? Ça vous tente ? Rendez-vous sans faute ce vendredi 10 juin 2022 dès 21h15 sur TMC.







JUL, le concert évènement à l’Orange Vélodrome, ce vendredi 10 juin 2022 sur TMC

TMC vous propose de vivre l’unique date du concert événement de JUL qui a eu lieu au stade Orange Vélodrome, à Marseille ! L’artiste numéro 1 des ventes se fait rare sur scène et c’est au stade Orange Vélodrome que JUL a choisi de donner son unique concert, depuis 2019. Ce rendez-vous complet depuis déjà 2 ans était le concert le plus attendu de Marseille : il s’est joué domicile devant des dizaines de milliers de fans.

Pour l’occasion, JUL a proposé à ses fans un show unique et mémorable, regroupant tous ses plus grands succès mais aussi de nombreuses nouveautés ponctuées d’émotions, de surprises et de rebondissements !

Cet artiste très créatif composant de nombreux titres chaque année, que ses fans transforment immédiatement en tubes, leur a concocté un show à son image, tout en générosité.



Pour ce concert événement, « l’ovni du rap » a été tout aussi altruiste en invitant une centaine de guests et d’intervenants sur scène.

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de cette grande soirée évènement

Revivez le concert de @jul à l'@orangevelodrome devant plus de 60.000 personnes sur @TMCtv 🔥 ▶️ RDV ce vendredi 10 juin à 21H15 En association avec @SkyrockFM ! pic.twitter.com/k3Fz6xWzD5 — Skyrock FM (@SkyrockFM) June 7, 2022

JUL, le concert évènement à l’Orange Vélodrome est à découvrir sans faute dès 21h15 sur TMC ce vendredi 10 juin 2022 ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1/TMC.

