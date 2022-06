« Julien Doré : l’électron libre » : ce soir sur W9 (mercredi 22 juin 2022)

5 ( 5 )

« Julien Doré : l’électron libre » c’est ce soir, mercredi 22 juin 2022, à partir de 21h05 sur W9 ! Les fans du chanteur ne manqueront pas ce rendez-vous également visible en streaming puis replay sur 6PLAY.







Notez que ce documentaire inédit est réalisé par SHANA DE LA CROIX.

« Julien Doré : l’électron libre »

En deux décennies de carrière, Julien Doré s’est imposé comme un artiste incontournable de la scène musicale française. À l’occasion des 15 ans de sa victoire à la Nouvelle Star (en juin 2007) et à l’approche de ses 40 ans en juillet prochain, retour sur l’ascension fulgurante de ce dandy facétieux devenu une véritable figure emblématique du paysage musical français.

Grâce aux témoins privilégiés de son parcours atypique, d’André Manoukian à Michel Drucker en passant par Louane ou encore Juliette Armanet, découvrez comment ce chanteur magnétique a su imposer son indépendance artistique et sa vision décalée dans un milieu si formaté… Ce crooner des temps modernes est devenu un artiste engagé délivrant de façon originale des messages sur l’environnement, le lien intergénérationnel et la cause animale. Mieux encore, découvrez comment cet artiste pudique, passionné et généreux a réussi l’exploit d’imposer un secret respecté autour de sa vie privée.



Revenons ensemble sur le parcours atypique d’un artiste libre, engagé et fédérateur. Voici le portrait de la nouvelle icône de la pop française…

Extrait vidéo

Souvenez-vous des premiers pas de Julien Doré. C’était lors des castings d’un célèbre télé-crochet…

"Je vais vous demander de repartir avec votre ukulélé" 🪕😳

Quand @MJamesOff James recalait @jdoreofficiel à la #NouvelleStar, il y a 15 ans !

🎤 "Julien Doré, l'électron libre", mercredi à 21:05 pic.twitter.com/XlYdeNGBjm — W9 (@W9) June 18, 2022

« Julien Doré : l’électron libre » à voir sans faute ce soir dès 21h05 sur W9 puis en replay sur 6PLAY/W9.

