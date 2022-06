4.3 ( 6 )

« Top Chef » du 1er juin 2022 : Qui sera éliminé ce soir ? Qui seront les qualifiés pour les demi-finales ? Ce soir sur M6, suite des quarts de finale de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Ils ne sont plus que 3 à se battre pour décrocher leurs 2 pass et accéder aux demi-finales. Pour cela, ils vont continuer leur marathon culinaire afin de séduire les chefs les plus prestigieux, mais aussi des figures incontournables de la gastronomie mondiale.

« Top Chef » du 1er juin 2022

Ce soir, chacun des défis proposés va permettre au vainqueur de décrocher un pass. Dès qu’un candidat en remporte 2, il se qualifie pour les demi-finales et arrête de participer aux épreuves. Les autres, eux, continuent de s’affronter jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, qui sera alors définitivement éliminé du concours…

À enjeu exceptionnel, jury exceptionnel : sur la première épreuve, c’est Gwendal Poullennec, le directeur du Guide Michelin, qui vient lancer un défi aux candidats : réaliser leur plat signature pour tenter de séduire les inspecteurs du plus célèbre guide au monde.



Puis, à enjeu exceptionnel, chef exceptionnel : les candidats qui n’auront pas encore remporté leur pass final devront convaincre Yannick Alléno et son chef pâtissier Aurélien Rivoire autour d’un produit qu’ils déclinent dans leur restaurant : le chocolat, que les candidats devront cuisiner en sucré et en salé.

« Grosse pression ! »

Pour impressionner les inspecteurs du Guide Michelin et accéder à la demi-finale de Top Chef, Pascal est très ambitieux : il prend de gros risques, espérant que cela paie ! #TopChef, mercredi à 21.10 pic.twitter.com/gwY4cjHt7G — M6 (@M6) May 31, 2022

Quels seront les 3 candidats à décrocher leurs 2 pass ? Quel chef réussira à emmener son candidat jusqu’en demi-finale ? Qui va quitter définitivement le concours ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 ou en streaming et replay sur 6PLAY.

