La série Squid Game en télé-réalité sur Netflix avec 4,56 millions de dollars à la clé !

Une idée plus effrayante que jamais et pourtant la série télé phénomène 2021 « Squid Game » va être adaptée en télé-réalité sur Netflix. Et à la clé le plus gros gain jamais offert dans une télé-réalité : 4,56 millions de dollars !







La télé-réalité inspirée de Squid Game va être tournée au Royaume Uni mais le casting est ouvert à l’international.







Elle va s’appeler « Squid Game: The Challenge » et il y aura pas moins de 456 participants venus du monde entier !

Evidemment, même si le jeu sera inspiré de « Squid Game », personne ne trouvera la mort comme dans la série Netflix.



« Dans ce jeu, le pire qui puisse arriver est de rentrer chez soi les mains vides. » a expliqué Brandon Rie, responsable des contenus documentaires et non scriptés chez Netflix.

Rappelons qu’une saison 2 de « Squid Game » a été annoncée récemment.

