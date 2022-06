Plus belle la vie en avance : Babeth et Manon de retour (vidéo PBLV épisode n°4562)

5 ( 2 )

Babeth et Manon vont faire leur grand retour au Mistral la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. En effet, l’eau a coulé sous les ponts et Babeth et Manon font leur grand retour au Mistral avec l’échange des bébés.







Patrick est plus heureux que jamais de les retrouver !

Manon va s’installer dans un studio au-dessus de l’appart des Nebout. Babeth s’inquiète, elle a peur que l’échange des bébés se remarque mais Patrick essaie de la rassurer.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4562 du 21 juin 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

