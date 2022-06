5 ( 5 )

« La stagiaire » du 16 juin 2022. Michèle Bernier et Antoine Hamel vous donnent de nouveau rendez-vous ce soir pour des épisodes en rediffusion de votre série « La stagiaire ». Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« La stagiaire » du 16 juin 2022 : vos épisodes de ce soir

6 épisodes au programme. Découvrez maintenant le résumé des deux premiers d’entre-eux.

Saison 6, Episode 1 « Espèce protégée »

Le corps d’un homme est retrouvé au fond d’un ravin. Tout indique que l’on a voulu faire croire à un accident. Constance et Boris découvrent que la victime était un homme déterminé : passionné par l’étude des oiseaux et fervent défenseur de leur protection mais, surtout, un père célibataire prêt à tout pour comprendre pourquoi son fils adolescent le fuyait et avait une attitude étrange depuis quelques temps. Nos juges retracent les dernières heures de la victime pour comprendre ce qui l’a conduit à sa perte.



Saison 6, Episode 2 « À la dérive »

Axel n’est pas un adolescent comme les autres. C’est un youtuber, un influenceur suivi par des milliers de jeunes. On vient de le retrouver mort au domicile de ses parents où il vivait encore. Contrairement à son personnage sur les réseaux sociaux, Constance et Boris découvrent qu’Axel était un garçon perturbé et que sa cellule familiale était en crise.

Vidéo

On termine comme souvent avec les images, celles de la bande-annonce

Retrouvez la plus douée des stagiaires ! 😍 « 𝗟𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗴𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 » avec @Bernier_Michele, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/zUHl3HE6Wx — France 3 (@France3tv) June 15, 2022

Ce soir retrouvez la plus douée des stagiaires sur France 3 et en replay sur France.TV.

