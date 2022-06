Les 12 coups de midi : qui est sur la nouvelle étoile mystérieuse ? Premier indice, Alex continue (VIDEO)

5 ( 6 )

« Les 12 coups de midi » du 13 juin 2022, 18ème victoire d’Alex, indice sur l’étoile mystérieuse – Après qu’Alex ait décroché l’étoile mystérieuse samedi dernier en reconnaissant Camille Cottin, c’est une toute nouvelle étoile qui se dévoile dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».







Publicité





Le Maître de Midi a réalisé une 18ème victoire ce lundi midi et un Coup de Maître à seulement 100 euros.







Publicité





Il totalise ainsi 77.047 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on n’a pour l’instant qu’un seul indice. Il s’agit de la photo de fond, la Patagonie. Difficile donc pour l’instant de deviner qui peut bien se cacher sur cette étoile de l’été, qui contient de nombreuses cases et devrait donc rester à l’antenne bien plus longtemps que les précédentes !



Publicité





Hier, Alex a proposé le nom de… Jean-Luc Reichmann ! Mais non, il n’est pas sur cette étoile mystérieuse.

Rappel des noms déjà proposés : Thomas Pesquet, Jean-Luc Reichmann

Les 12 coups de midi vidéo replay du lundi 13 juin 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’aujourd’hui, voici la vidéo du replay.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note