Arrêt de « Plus belle la vie » : un acteur pense que ça va continuer !

La série quotidienne « Plus belle la vie » devrait tirer sa révérence en novembre prochain, après l’annonce de France Télévision de ne pas renouveler son contrat avec Newen, la production du feuilleton marseillais. Après 18 ans à l’antenne de France 3, « Plus belle la vie » devrait donc s’arrêter, à moins que la production ne trouve une solution ailleurs.







Et un acteur de la série a récemment confié qu’il est convaincu que « Plus belle la vie » va continuer sur une autre chaîne !







« Pas sûr que ça s’arrête vraiment. (…) J’ose l’espérer et je me demande, honnêtement, qui peut se passer d’une série qui fait encore trois millions de téléspectateurs, entre l’audimat en direct et les replays, sur un épisode. C’est une série qui est dans le cœur des Français » a déclaré à 76actu Anthony Dupray, qui incarnait l’été dernier dans PBLV le personnage de Francis Soubeyrand (La Bête).

« J’espère qu’elle ne va pas s’arrêter, je pense qu’elle va continuer sur une autre chaîne, une nouvelle plateforme… C’est un pressentiment. Si je suis le producteur, je me dis que je ne vais pas foutre en l’air une série comme ça. C’est tellement dur de faire fonctionner une série, de fédérer un public. Je la mettrais ailleurs. » a-t-il poursuivi.



Reste à savoir si la production de « Plus belle la vie » cherche bien à poursuivre la série après son arrêt sur France Télévision. A suivre !

