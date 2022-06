5 ( 6 )

« Meurtres dans le Morvan » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir, vendredi 24 juin 2022. Ce soir sur France 3 énième rediffusion du téléfilm « Meurtres dans le Morvan » issue de la collection « Meurtres à… ». Ce soir « Meurtres dans le Morvan » avec Jean-François Stévenin et Virginie Hocq.







« Meurtres dans le Morvan » : histoire

Amélie Florot, une avocate parisienne, est retrouvée noyée dans la fontaine Sainte Agathe, lieu de pèlerinage historique des célèbres nourrices morvandelles. Originaire de la région, la jeune femme n’y était pas revenue depuis 25 ans.

Pour les deux enquêteurs, Maud Perrin, lieutenant de gendarmerie et fille d’éleveur bio de la région et Julien Demarcy, arrivé en renfort de Dijon, le mystère s’épaissit lorsqu’ils découvrent que Charlotte Florot, la grand-mère de la victime … est morte noyée au même endroit 80 ans plus tôt !



Malédiction familiale ou coïncidence macabre ? Pour tirer au clair cette affaire, les enquêteurs plongent au coeur d’une rivalité qui oppose deux familles locales, les Sénéchal et les Florot depuis plusieurs décennies.

Interprètes

Dans les rôles principaux : Virginie Hocq, Bruno Wolkowitch, Daniel Russo, Constance Dollé, Jean-François Stévenin, Benjamin Penamaria.

Et juste après…

Juste après, soit dès 22h40, la chaîne rediffusera « Meurtres à Brides-les-Bains » avec Line Renaud, Patrick Catalifo, Hubert Roulleau ou bien encore Hamideh Doustdar.

Bande-annonce

Deux téléfilms en rediffusion mais un seule bande-annonce. Découvrez-là maintenant…

🔍 Vous aimez les séries policières ? On a ce qu'il vous faut ! 🔹 « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗠𝗼𝗿𝘃𝗮𝗻 » avec Jean-François Stévenin et Virginie Hocq, c'est demain à 21.10 !

🔹 Suivi de « 𝗠𝗲𝘂𝗿𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗮̀ 𝗕𝗿𝗶𝗱𝗲𝘀-𝗹𝗲𝘀-𝗕𝗮𝗶𝗻𝘀 » avec @linerenaud à 22.40 ! pic.twitter.com/MKo8rEDzFt — France 3 (@France3tv) June 23, 2022

