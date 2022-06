Rugby Top 14 : suivre la finale Castres / Montpellier en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

4.2 ( 5 )

Rugby finale du Top 14 – suivre Castres / Montpellier en direct, live et streaming. C’est le grand jour de la finale du Top 14 ce vendredi, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur France 2 et Canal+ ! Qui remportera le Bouclier de Brennus ce vendredi soir ?







Un match de rugby à suivre en direct du Stade de France à Paris à partir de 20h45.







Castres et Montpellier s’étaient déjà affrontés en finale du Top 14 en 2018 et c’était Castres qui avait remporté la victoire. Et si Castres détient 5 titres du Top 14, Montpellier n’en a aucun et pourrait donc remporter son premier titre ce soir !

A noter que Kendji Girac et Soolking se produiront au Stade de France pour cette finale.



Castres / Montpellier la composition des équipes

Le XV de départ de Castres : Dumora – Palis, Combezou, Botitu, Nakosi – (o) Urdapilleta, (m) Arata – De Crespigny, Ben Nicholas, Babillot (cap.) – Staniforth, Vanverberghe – Hounkpatin, Barlot, Walcker

Les remplaçants : Ngauamo, De Benedittis, Jacquet, Delaporte, Fernandez, Cocagi, Zeghdar, Chilachava

Le XV de départ de Montpellier : Bouthier – Vincent, Doumayrou, Serfontein, Rattez – (o) Garbisi, (m) Paillaugue – Camara (cap.), Mercer, Bécognée – Chalureau, Verhaeghe – Haouas, Guirado, Lamositele

Les remplaçants : Paenga-Amosa, Forletta, Capelli, Janse van Rensburg, Aprasidze, Pollard, Ngandebe, Thomas

Castres / Montpellier en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou Canal+ dès 20h45. Streaming et live sur France.tv ou sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

Castres : 0

Montpellier : 0

Castres / Montpellier, finale du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 20h45 sur Canal+.

