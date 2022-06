Roland Garros : suivez Ruud / Cilic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 3 )

Roland Garros tennis – Ruud / Cilic en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui en fin d’après-midi sur France Télévision et Amazon Prime Vidéo. Après les qualifications de Swiatek et Gauff hier pour la finale dames du tournoi de tennis de Roland Garros, ce vendredi c’est l’heure des demi-finales messieurs.







Après Nadal et Zverev, Casper Ruud affronte Marin Cilic. Un match à suivre sur France.tv sport et Amazon Prime Vidéo.







Si Ruud réalise un beau tournoi, le Roland Garros de Cilic est pour le moins incroyable. A 33 ans, le croate a réussi à l’exploit d’éliminer Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, et Andrey Rublev, numéro 7 mondial.

Et cette demi-finale est la première de la carrière de Cilic à Roland Garros. Il n’avait d’ailleurs pas atteint une demi-finale d’un Grand Chlem depuis 2018, année où il a remporté l’Open d’Australie.



Ruud / Cilic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo ou sur France Télévision ou connectez-vous sur l’appli France.tv sport.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Ruud / Cilic, demie finale du tournoi de tennis de Roland Garros, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.

