Plus belle la vie en avance : Abdel fait une découverte sur Tim (vidéo PBLV épisode n°4554)

Abdel ne sent pas Tim et s’inquiète pour Barbara la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie. Et dans l’épisode de jeudi prochain, Abdel décide d’enquêter pour en savoir plus sur celui qui est aux côtés de Barbara…







Abdel va donc voir Eugénie et l’interroge sur Tim.

La journaliste avoue qu’elle le connait bien et ce qu’elle lui raconte ne le rassure pas. En effet, un jour, Tim a laissé mourir un activiste qu’il était entrain de filmer…



Eugénie montre les images à Abdel.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4553 du 8 juin 2022

