« Si on lisait à voix haute – édition 2022 » : ce soir sur France 5, la finale collège ! (jury et finalistes)

« Si on lisait à voix haute – édition 2022 ! Ce soir place à la finale collège ! Le prestigieux jury de « Si on lisait à voix haute » désignera les grands vainqueurs du concours de lecture. Rendz-vous à partir de 21 heures sur France 5.







Lors de deux grandes émissions de prime time, présentées par François Busnel et diffusées pour la première le 1er juin sur France 5, nos jurés devront désigner les deux vainqueurs de ce grand concours de lecture à voix haute organisé par La Grande Librairie, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et Lumni.

Cette année, 150 000 jeunes y ont participé et, depuis le mois de septembre, une quinzaine d’écrivains sont allés à la rencontre des candidats dans toute la France.

Lors de leur préparation, les finalistes ont été accompagnés par quatre coachs qui ont prévu quelques surprises pour la finale. Ces coach sont Guillaume de Tonquédec, Anne Loiret, Françoise Gillard et Nicolas Briançon.



Plusieurs autres artistes seront aussi associés à ces deux soirées conçues comme un grand divertissement.

Le dispositif

Si on lisait à voix haute est à la fois un programme de deux soirées spéciales de France 5 diffusées en juin et une opération qui se déroule dans toutes les classes de septembre à juin. Afin d’accompagner les enseignants dans leur engagement pour la lecture à voix haute, des comédiens donnent leurs conseils dans des tutoriels et des écrivains se rendent toute l’année dans des classes inscrites au concours. Ces rencontres sont filmées par les élèves et donnent lieu à des reportages. Chaque semaine, un de ces éléments vidéo est diffusé sur France 5 dans La Grande Librairie. Ils sont tous visibles sur Lumni.fr.

« Si on lisait à voix haute – édition 2022 » : ce soir la finale collège

Le jury

Rachida Brakni est une actrice et metteure en scène française. En 2001, elle entre comme pensionnaire à la Comédie-Française. Le grand public la découvre au cinéma dans le film Chaos de Coline Serreau qui lui vaut en 2002 le César du meilleur espoir féminin. Un mois plus tard, elle obtient le Molière de la révélation féminine pour son rôle dans Ruy Blas, interprété à la Comédie-Française.

François Berléand est un un grand comédien de théâtre et de cinéma, Francois Berléand a une carrière exceptionnelle. Plusieurs fois nommé aux Césars, il remporte en 2000 le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Ma petite entreprise.

Clara Dupont-Monod est une femme de lettres et journaliste. Elle a remporté en 2021 pour son livre S’adapter, le prix Fémina, le prix Landerneau ainsi que le prix Goncourt des lycéens. Depuis 2019, elle est directrice littéraire en charge de la non-fiction aux Éditions Jean-Claude Lattès.

Cécile Coulon est dans l’aventure depuis le début et c’est la troisième fois qu’elle participe au jury. À 30 ans à peine, la romancière est déjà l’auteur d’une douzaine de livres (romans, théâtre, nouvelles et poésies) qui lui ont valu plusieurs récompenses, notamment le prix des Libraires et le prix des Jeunes européens.

Les finalistes

Corentine Bolusset-Rafraf, 3e, collège Anna Garcin-Mayade, Pontgibaud (Clermont-Ferrand)

Eliott Bonduelle, 6e, collège Jean Monnet, Aubigny-en-Artois (Lille)

Roxane Capaccini, 6e, collège Stilettu, Ajaccio (Corse)

François Renard, 3e, collège Emile Littré, Bourges (Orléans-Tours)

Margot Theuriot, 4e, collège Jean Bène, Pézenas (Montpellier)

Vous trouverez leurs vidéos sur le site de Lumni : ici

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce de cette finale collège…

Alors qui sera élu meilleur lecteur ou meilleure lectrice de France ? Le gagnant de la finale Collège de « Si on lisait à voix haute » sera connu ce soir dès 21 heures sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

