« Tandem » du 28 juin 2022 : le final de la saison 6 ce soir sur France 3. « Ce soir suite et fin de la saison 6 de votre série « Tandem ». Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







En fin de saison 5, Léa avait osé le grand plongeon, en laissant à Paul un mot en référence à leur mariage 25 ans plus tôt – manière de lui dire, subtilement mais sûrement, qu’elle était prête à recommencer à zéro avec lui. Mais tandis qu’elle attendait fébrilement une réponse de Paul, Inès a trouvé le mot avant lui, et l’a détruit.

« Tandem » du mardi 28 juin 2022 : le double-épisode de ce soir

Double épisode « Corpus mortem » : Un corps est retrouvé dans une forêt domaniale, la tête et les mains ont été brûlées. Impossible d’identifier la victime, Léa compte donc beaucoup sur l’aide de Franck, le légiste. L’arme du crime, retrouvée dans le bûcher, est un outil utilisé par les sylviculteurs, les bûcherons et les gardes forestiers. Le meurtrier serait parmi eux ? L’une des gardes forestières est Zoé, la sœur de Franck, elle connaît bien la forêt et propose son aide. Mais au cours de l’enquête, Zoé disparaît mystérieusement et Franck agit étrangement… Sont-ils impliqués ?

Avec Thomas Jeand’Heur (Fred Darbon ), Aliénor Bouvier (Zoé Marvaud), Michel Masiero (Jo Darbon), Claire Morin (Aude Guerin), Laurence Facelina (Gaëlle Darbon), Emmanuel Bonami (Luc Forget), Ruben Pellicer Pagani (Juan Soto), Frédéric Perchet (contremaître), Olivier Faursel (bûcheron 1), Nicolas Dermigny (bûcheron 2), Audrey Le Bihan (Janice Mauriac)



« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

