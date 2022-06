Un si grand soleil en avance : Gary fait une proposition à Inès (résumé + vidéo épisode n°904 du 25 juin 2022)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 25 juin en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Gary fait une proposition à sa fille ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », exceptionnellement diffusée un samedi pour compenser la déprogrammation de la veille. Gary veut qu’Inès quitte le Senso pour venir bosser avec lui au camping…







Un nouvel épisode de votre série à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 904



Gary s’inquiète toujours pour Inès. Il veut qu’elle arrête de travailler au Senso et lui propose un poste d’assistante au camping ! Mais Inès refuse, elle adore le Senso et veut continuer à y travailler…

Alors que Virgile prend toutes ses précautions pour assurer la sécurité de son club, Marc et Léonor ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

