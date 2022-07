« 300 Chœurs » du 8 juillet 2022 : ce soir les tubes d’un jour (artistes et invités)

5 ( 5 )

« 300 Chœurs » du 8 juillet 2022. Les « 300 Chœurs » sont en mode rediffusion ce soir sur France 3 dès 21h10 et comme toujours en replay sur France.TV







Publicité











Publicité





Et le thème de ce numéro est « 300 Chœurs chantent les tubes d’un jour ».

« Les démons de minuit », « Tu m’oublieras », « Il est libre Max », « Tout doucement », « Born to be alive », « Voyage voyage », « C’est la ouate » « Ève lève-toi », « Si j’étais un homme », « Porqué te vas » et bien d’autres… Ce sont les uniques tubes de leurs interprètes, et malgré les décennies, ils leur collent toujours autant à la peau et n’ont pas pris une ride !

Tous ces tubes d’un jour des années 70, 80, 90 ou 2000, les artistes de « 300 Chœurs » ont souhaité leur donner un nouveau souffle en les reprenant dans des versions inédites avec les plus belles chorales françaises.



Publicité





Retrouvez leurs interprètes originaux, mais aussi des artistes d’aujourd’hui qui revisiteront ces tubes intemporels dans un grand show exceptionnel.

« 300 Chœurs » du 8 juillet 2022 : artistes et invités

Pascal OBISPO, Émile & IMAGES, Vincent NICLO, LARUSSO, Claudio CAPÉO, LIO, Jean-Luc LAHAYE, Hélène SEGARA, Patrick HERNANDEZ, Julie ZENATTI, Julie PIETRI, Agustín GALIANA, Sabine PATUREL, MAËLLE, François FELDMAN, SHY’M, Sandrine ALEXI, NADIYA, Caroline LOEB, Phil BARNEY, À CAUS’ DES GARÇONS et beaucoup d’autres…

À leurs côtés, des chorales de « 300 Chœurs » seront une nouvelle fois au rendez-vous :

LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS, LE CHŒUR DE PIERRE, LE CHŒUR ÉPHÉMÈRE, GOSPEL POUR 100 VOIX, LES CHŒURS DE FRANCE, APOSIOPÉE, AMERICAN GOSPEL, LES PETITS ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY, L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LA DANSE, CHŒUR ET MOUVEMENT, LES COPAINS D’ACCORDS, SANKOFA UNIT, FAMILY ONE, L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE COMÉDIE MUSICALE, LE CHŒUR C4…

🖤Les 300 Chœurs se réunissent avec vos artistes favoris pour une soirée spéciale : Les tubes d’un jour

📺300 Chœurs chantent les tubes d’un jour c’est ce vendredi à 21:10 et sur @France3tv 🎤

Soyez au rendez-vous 🗓#carsonprod #carsondiv #300choeurs #france3 pic.twitter.com/DwanslMbJk — Carson Prod (@carson_prod) July 6, 2022

« 300 CHŒURS CHANTENT LES TUBES D’UN JOUR », un show musical placé sous le signe de la fête et de la bonne humeur… ce soir sur France 3. Soyez au rendez-vous !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note