Ici tout commence : le retour d’Agustín Galiana ? L’acteur répond !

Publicité





Vous êtes fans du feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » et vous vous demandez si Agustín Galiana sera prochainement de retour ? L’acteur, qui sort un quatrième album, a répondu dans une interview pour Télé 7 Jours.





Et si pour Agustín Galiana l’aventure « Ici tout commence » est terminée, il n’exclut pas un éventuel retour !







Publicité





« J’ai pris cette décision après un long moment de réflexion, j’avais envie de m’investir dans autres projets. Faire ce nouvel album, par exemple, aurait été impossible en travaillant sur une fiction quotidienne. Et j’avais envie aussi de laisser le temps aux gens du métier de savoir que j’étais disponible pour faire d’autres choses. Ce fut un bonheur de participer à cette série mais ce fut également un bonheur de la quitter. » a expliqué l’acteur à propos de son départ de la série quotidienne de TF1.

« Pour moi, c’est fini mais les scénaristes n’ont pas tué mon personnage, Lisandro. Je suis quelqu’un de très fidèle et loyal. Si un jour, TF1 me demande de revenir, on essayera de trouver un terrain d’entente car c’est eux qui m’ont donné ma première opportunité en France avec Clem » a-t-il poursuvi.



Publicité





La porte reste donc ouverte et il ne serait pas impossible de revoir son personnage de Lisandro revenir à l’institut Auguste Armand à l’avenir. Rappelons que le personnage incarné par Agustín Galiana est parti à l’automne dernier.