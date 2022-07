« 9-1-1 » du 5 juillet 2022 : ce soir sur M6 suite de la saison 5 inédite

5 ( 5 )

« 9-1-1 » du 5 juillet 2022. Alors que l’audience ne décolle sur cette case du mardi soir, les équipes du 9-1-1 reprennent du service ce soir sur M6. Suite de la 5ème saison inédite dès 21h10.







Publicité











Publicité





« 9-1-1 » du 5 juillet 2022 : les deux épisodes inédits de ce soir

Saison 5 – épisode 15 : Les signes du destin

L’unité 118 vole au secours de Sélène, une jeune influenceuse qui s’est inventée une vie de jeune femme fortunée pour cacher son quotidien ordinaire…

Saison 5 – épisode 16 : Claudette

L’unité 118 se rue à la centrale du 9-1-1 qui part en fumée. Bobby risque sa vie pour sauver May et Claudette, prisonnières des flammes. Buck et Eddie font équipe pour aider un électricien blessé. Quant à Chimney et son frère, ils travaillent en équipe pour la première fois.

Juste après

Juste après, en mode rediffusion, (re)découvrez les épisodes :



Publicité





– Saison 4 – épisode 9 : Aveuglé

– Saison 4 – épisode 10 : Il n’y a pas de parents parfaits

– Saison 5 – épisode 12 : Boston

– Saison 5 – épisode 13 : Terreurs

Les équipes du « 9-1-1 » interviennent pour de nouvelles urgences ce soir à partir de 21h10 sur M6 et toujours en replay sur 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note