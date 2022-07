Beyoncé : sortie de son album « Renaissance » ce vendredi, il a déjà fuité !

5 ( 2 )

Beyoncé nouvel album « Rennaissance » – C’est ce vendredi 29 juillet que sort le tant attendu nouvel album de Beyoncé Knowles, « Renaissance ». Mais la chanteuse est en colère après que l’album ait fuité avec deux jours d’avance !







Et pour cause, des magasins français se sont trompés et l’ont mis en rayons avant sa sortie.







Une erreur rapidement corrigée mais qui a fait le tour des réseaux sociaux !

Il faut patienter encore quelques heures pour pouvoir découvrir ce nouvel album de Beyoncé, que vous pouvez déjà commander sur Amazon. Rappelons que c’est le mois dernier que la chanteuse américaine a annoncé son come-back.



« Renaissance » est le 7ème album studio de la chanteuse, qui a vendu plus de 40 millions d’albums et remporté pas moins de 28 Grammy Awards.

« Créer cet album m’a permis de rêver et de trouver une échappatoire pendant cette période difficile pour tout le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et audacieuse à une époque où tout était figé. Mon intention était de créer un environnement sûr, un environnement libre de tout jugement. Un endroit où on puisse faire preuve de perfectionnisme et de réflexions excessives. Un endroit pour crier, se lâcher, se sentir libre. Ce fut un beau voyage d’exploration. J’espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J’espère qu’elle vous donnera envie de vous déhancher. Ha ! Et à vous sentir aussi unique, fort(e) et sexy que vous l’êtes. » a expliqué Beyoncé.

Mesdames et Messieurs, L'album de #Beyonce « Renaissance » a été placé en vente en France avant sa sortie officielle ce qui a provoqué le leak ‼️ 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/Xuh4lHpJGl — Caribbean News (@BatManNews420) July 28, 2022

