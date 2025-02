Grammy Awards 2025 : le triomphe de Beyoncé et Kendrick Lamar, le palmarès complet

Publicité





La 67e cérémonie des Grammy Awards s’est tenue le 2 février 2025 à la Crypto.com Arena de Los Angeles, célébrant les artistes et œuvres musicales les plus marquants de l’année.





Cette édition a été marquée par des performances mémorables, notamment le duo émouvant de Lady Gaga et Bruno Mars rendant hommage à Los Angeles, récemment touchée par des incendies dévastateurs. La soirée a également été l’occasion de lever des fonds pour soutenir les sinistrés.







Et c’est Kendrick Lamar qui a reçu le plus de trophées au cours de la soirée avec pas moins de 5 prix dans les catégories principales. Du côté des femmes, Beyoncé est repartie avec 4 trophées !

Le palmarès complet

Enregistrement de l’année : Kendrick Lamar – « Not Like Us »

Album de l’année : André 3000 – « New Blue Sun »

Chanson de l’année : Kendrick Lamar – « Not Like Us »

Meilleur nouvel artiste : Chappell Roan

Meilleure performance pop solo : Sabrina Carpenter – « Espresso »

Meilleure performance pop en duo/groupe : Lady Gaga & Bruno Mars – « Die With a Smile »

Meilleur album pop vocal : Sabrina Carpenter – « Short n’ Sweet »

Meilleure performance rock : The Beatles – « Now and Then »

Meilleure chanson rock : The Rolling Stones – « Angry »

Meilleur album rock : The Black Crowes – « Southern Harmony Revisited »

Meilleure performance R&B : Kehlani – « Little Story »

Meilleure chanson R&B : Kehlani – « Little Story »

Meilleur album R&B : SZA – « SOS »

Meilleure performance rap : J. Cole – « Procrastination (Broke) »

Meilleure chanson rap : Kendrick Lamar – « Not Like Us »

Meilleur album rap : J. Cole – « The Fall Off »

Meilleure performance country solo : Beyoncé – « Cowboy Carter »

Meilleure performance country en duo/groupe : Beyoncé & Miley Cyrus – « Old Town Road (Reimagined) »

Meilleure chanson country : Beyoncé – « Cowboy Carter »

Meilleur album country : Beyoncé – « Cowboy Carter »

Meilleur album pop latino : Shakira – « Las Mujeres Ya No Lloran »

Meilleur album de musique urbaine : Residente – « René »

Meilleure performance dance/électronique : Charli XCX – « 360 »

Meilleur album dance/électronique : Charli XCX – « Brat »

Meilleur clip vidéo : Kendrick Lamar – « Not Like Us »

Meilleur album de musique alternative : St. Vincent – « Daddy’s Home »

Meilleur album de jazz vocal : Cécile McLorin Salvant – « Ghost Song »

Meilleur album de jazz instrumental : Brad Mehldau Trio – « Jacob’s Ladder »

Meilleur album de jazz latin : Miguel Zenón – « Música De Las Américas »

Meilleur album de musique du monde : Angélique Kidjo – « Mother Nature »

Meilleur album de musique pour enfants : Pierce Freelon – « Black to the Future »

Meilleur album de comédie : Louis C.K. – « Sincerely Louis CK »

Meilleur album de théâtre musical : « A Strange Loop » – Original Broadway Cast

Meilleur album de bande originale pour médias visuels : « Encanto » – Various Artists

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels : Billie Eilish – « No Time to Die »

Producteur de l’année, non classique : Jack Antonoff

Meilleur album de musique classique : « Price: Symphonies Nos. 1 & 3 » – Philadelphia Orchestra & Yannick Nézet-Séguin