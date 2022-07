5 ( 5 )

« Camping Paradis » du 11 juillet 2022 : histoire et interprètes de l'épisode de ce soir « Mariage au Paradis » – C'est une rediffusion de la série « Camping Paradis » qui vous attend ce soir sur TF1. Un épisode intitulé « Mariage au Paradis » initialement diffusé en 2019 avec au casting Sophie Duez, Jean Dell, Roland Marchisio, June Assal, ou encore Jérémy Charvet.







Une soirée que vous pourrez également suivre en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







« Camping Paradis » du 11 juillet 2022 : histoire de l’épisode « Mariage au Paradis »

Jessica et François se marient au camping, leurs familles respectives se rencontrent pour la première fois. Entre garagiste et notaire, ce ne sont pas vraiment les mêmes univers sociaux. Alors que le père de Jessica est accompagné d’un rabbin, la famille de François porte le style plutôt tradition catholique. Les bleus doivent assurer pour organiser toute la cérémonie, sauf qu’en plus de la logistique, il faudra gérer les différents conflits qui vont émaner de ces rencontres pour que le mariage puisse avoir lieu, s’il a lieu…

Interprètes

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Sophie Duez (Brigitte), Jean Dell (Edouard), Roland Marchisio (Régis), June Assal (Jessica), Jérémy Charvet (François), Patrick Paroux (Parizot), Léa Swan (Philippine), Raphaël Kahn (Jérémy), Janis Abrikh (Marc)



La bande-annonce

Et on termine comme toujours ou presque par les images, celles de la bande-annonce

"J'ai un petit problème même un gros problème…ils ont personne pour célébrer le mariage" 😳⬇️ 👰🤵 Mariage au Paradis ⏰ RDV ce soir à 21h05 avec #CampingParadis pic.twitter.com/Bq1JRnlhdW — TFX (@tfx) November 6, 2019

Le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21H10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

