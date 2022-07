« Mariés au premier regard » Belgique du 11 juillet 2022 : ce soir sur M6 les épisodes 3, 4 et 5 (vidéo)

5 ( 5 )

« Mariés au premier regard » Belgique du lundi 11 juillet 2022 – M6 pursuit la diffusion de la saison 5 de Mariés au premier regard spécial Belgique. Au programme ce lundi, les épisodes 3, 4, et 5 inédits de la version belge du programme à succès.







« Mariés au premier regard » du 11 juillet 2022

Joël et Laurie se rencontrent à la mairie. Si les débuts sont difficiles pour Laurie, qui ne se projette pas encore, le trajet en voiture permet à Joël de rassurer la jeune femme. Quant à Julien et Élodie, les deux tourtereaux sont toujours sur leurs petits nuages au lendemain du mariage. Laurent et Séverine, eux, se préparent pour le grand jour. Laurent choisit son alliance tandis que Séverine trouve la robe de ses rêves. Michaël et Nathalie, deux nouveaux candidats, découvrent leurs taux de compatibilité.

Julien et Élodie profitent de leur voyage de noces pour discuter de ce qu’ils apprécient l’un chez l’autre, mais une petite dispute survient au sujet des tatouages. Nathalie fait ses essayages de robes sous l’œil aiguisé de sa fille, très protectrice envers elle, tandis que Michaël fait son choix d’alliance. À la mairie, le courant passe bien entre les familles de Laurent et Séverine tandis que les jeunes mariés deviennent rapidement complices.



Nathalie et Michael se disent oui à la mairie, mais quelque chose rend Michael nerveux. Laurent et Séverine se réveillent en musique et s’apprêtent à partir en lune de miel. De retour de leur voyage, la famille de Julien et Élodie lui font une surprise à l’aéroport. Laurie se rend compte de l’engagement qu’elle vient de prendre et n’assume plus. Nous découvrons aussi un nouveau couple : Morgane, graphiste, et Valérian, conseiller en prévention.

VIDÉO Mariés au premier regard, extrait du 11 juillet

Comme toujours ou presque on termine avec des images extraites de ce qui vous attend ce soir !

"Elle le mérite vraiment" ❤️

Très fusionnelles, Nathalie et sa fille ne peuvent retenir leurs larmes à l'annonce du mariage !#MAPRbel, lundi à 21:10 pic.twitter.com/0yKmKHnZwV — M6 (@M6) July 8, 2022

Faites connaissance avec de nouveaux célibataires dans « Mariés au Premier Regard » spécial Belgique ! 🇧🇪 Rendez-vous sans faute dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.

