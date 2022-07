Demain nous appartient du 5 juillet : qui en veut aux Delcourt ? (résumé + vidéo épisode 1222 en avance)

5 ( 3 )

Demain nous appartient épisode du mardi 5 juillet 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1221 de DNA – Qui en veut à Alex et toute la famille Delcourt dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Alors que le mas est encore une fois victime de sabotage, toute la famille unit ses forces et la police recherche qui cherche à leur nuire…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1222



Le Mas des Delcourt est encore victime du saboteur. Mais pourquoi quelqu’un s’acharne sur eux de cette manière ? Heureusement, les Delcourt sont tellement soudés que rien ne peut les anéantir !

Les récents événements survenus au mas compliquent l’enquête, mais un nouveau témoignage pourrait permettre à la police de creuser une nouvelle piste. Les résultats du bac réservent leur lot de surprises. Une note positive pour Sara et Roxane.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1222 du 5 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

