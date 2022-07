Ici tout commence du 5 juillet : Constance aide les 1ère année (résumé + vidéo épisode 436)

5 ( 3 )

Ici tout commence du mardi 5 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 436 – Constance va finalement venir en aide aux 1ère année ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Antoine l’a mise dans la confidence et elle a réussi à convaincre Emmanuel de s’éloigner de l’institut le temps que les élèves puissent repasser leur épreuve.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 436



Les 1ère année ne lâchent rien et obtiennent une seconde chance pour repasser leur examen. Cette fois-ci, Constance est dans la confidence, elle pourra éloigner Teyssier de l’Institut plus facilement et tout en restant en contact avec Antoine !

Pendant ce temps là, Hortense et Eliott font une révélation à Théo. De son côté, Tony pose une question sensible à Laetitia.

Ici tout commence – extrait vidéo du 5 juillet

