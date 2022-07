Demain nous appartient spoiler : Manon embrasse Nordine ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Manon est sous le charme de Nordine depuis déjà plusieurs semaines dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Manon va finalement embrasser Nordine après une séance de sport !







Mais Nordine n’assume pas et envoie balader Manon avant de prendre la fuite…







On l’attendait tous et ce moment est enfin arrivé ! Manon et Nordine s’embrassent pour la première fois, dans un cadre plus romantique que jamais. Mais alors, est-ce un bisou volé ou une officialisation ? Réponse…

Demain nous appartient : Manon et Nordine s’embrassent

