Demain nous appartient spoiler : une nouvelle fusillade ! (vidéo épisode du 29 juillet)

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Après que Samuel et les siens se soient faits tirer dessus à cheval dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », une nouvelle fusillade va avoir lieu ! Cette fois, le tueur va directement se rendre chez Samuel et le viser alors qu’il prend son petit-déjeuner avec Victoire et Anne-Marie !







Par chance, Aurore est chez elle et aperçoit le tireur… Elle intervient à temps pour le faire fuir !







Une mystérieuse personne s’introduit chez Victoire et Samuel et déclenche une fusillade. Victoire, Samuel et Anne-Marie sont visés ! Heureusement, Aurore, qui vit dans la maison voisine, réagit immédiatement.

Demain nous appartient, extrait vidéo du 29 juillet : Samuel se fait tirer dessus chez lui !

