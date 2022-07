« Pékin Express : duos de choc » du 27 juillet : qui sera éliminé avant la demi-finale ? (VIDÉO ÉPISODE 4)

5 ( 1 )

Pékin Express 27 juillet 2022 – Après l’abandon de Just Riadh et Abdallah la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4 de « Pékin Express : duos de choc ». La fin de l’aventure approche et ce soir, un binôme sera éliminé juste avant la demi-finale !







A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Pékin Express : duos de choc, résumé de l’épisode 4

Cette 4e étape démarrera sur les plages sauvages du sud de l’île, où le fameux petit-déjeuner surprise attendra les candidats. Les équipes devront avoir le cœur bien accroché pour avaler les spécialités peu ragoutantes du Sri Lanka au petit matin.

Le panneau voiture interdite conduira les équipes dans le plus beau parc du Sri Lanka, la réserve d’éléphants du Parc National d’Uda Walawe. Tout en effectuant leur mission, les binômes seront émerveillés de voir, de si près, le roi de la jungle.



Avec le retour du drapeau rouge, ses stratégies et alliances, l’étau se resserre et les équipes deviendront de plus en plus compétitrices. L’arrivée à Kitulgala verra naître une rivalité entre 2 binômes que tout oppose…

Quel binôme sera éliminé aux portes de la demi-finale ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait de l’épisode de ce soir.

"C'est mission impossible !" 😲

Demain à 21.10, nos binômes se battent pour une place en demi-finale dans #PékinExpress, duos de choc pic.twitter.com/Oal6ltL9VA — M6 (@M6) July 26, 2022

