« Astrid et Raphaëlle » du 20 juillet 2022 : vos 2 épisodes ce soir sur France 2

« Astrid et Raphaëlle » du 20 juillet 2022 – C'est encore des rediffusions de votre série « Astrid et Raphaëlle » qui vous attendent ce soir sur France 2. Au programme aujourd'hui, les épisodes 5 et 6 de la saison 1.







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Astrid et Raphaëlle » du 20 juillet 2022 : vos 2 épisodes de ce soir

Saison 1 épisode 5 « Fulcanelli » : Après l’effondrement d’une galerie souterraine, le corps sans vie d’un jeune homme est découvert. Malgré les apparences, l’analyse scientifique est formelle : le cadavre est celui d’un homme qui aurait dû avoir plus de 80 ans aujourd’hui. La victime a reçu un coup de couteau avant l’écroulement et porte une montre ancienne. La commandante Raphaëlle et Astrid tentent d’éclaircir ce crime. Elles se lancent alors sur la piste d’un trésor qui serait le mobile du meurtre. Le disparu aurait été à l’origine d’une rumeur qui lui aurait attiré des jalousies.

Saison 1 épisode 6 « L’homme qui n’existait pas » : Astrid et Raphaëlle se rendent sur une scène de crime : un homme s’est effondré dans un bus. Son torse est couvert de sang. Le corps ne présente pourtant aucune blessure. Le docteur Fournier soupçonne une infection au bacille du charbon. L’enquête amène rapidement Astrid et Raphaëlle à se confronter à Cassandre Germain, une brillante astrophysicienne devenue le leader charismatique d’un redoutable groupe d’écoterroristes.



« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

