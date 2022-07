EXCLU Plus belle la vie : Baptiste découvre la vérité sur Justine, Romain manipulé, Eric prêt à tout (infos PBLV)

4.4 ( 20 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 24 août 2022 En ce week-end et comme tous les dimanches, il est l’heure pour les accros au feuilleton « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Baptiste va sérieusement douter de Justine, au point de la suivre avec Emma pour découvrir ce qu’elle cache !

Baptiste et Emma suivent Justine

Emma montre à Baptiste la photo de Justine avec Olivier. Il est surpris et explique à Emma qu’il s’agit d’Olivier, un gourou d’une secte locale. Il a besoin d’entendre la version de Justine. Cette dernière se justifie : Jourdan l’a contacté pour qu’elle rentre dans la secte, et elle en a profité pour s’introduire afin d’avoir des infos. Baptiste doute…



Le lendemain, lorsqu’ils inspectent les lieux de l’incendie de la nuit dernière, Justine est toujours là où il faut. C’est elle qui trouve le coquillage d’ormeau à proximité. Baptiste la regarde avec suspicion et même Gransard est étonné. Le comportement de Justine est de plus en plus suspect pour Baptiste. Ils sont appelés sur un nouveau départ de feu et Justine prétexte une urgence familiale pour ne pas se rendre sur les lieux.

Baptiste n’en peut plus des mensonges de Justine. Avec Emma, ils décident de la suivre. Pendant leur planque, Emma et Baptiste se rapprochent. Chacun avoue ses fautes passées. Ils voient Justine sortir de chez Olivier. Elle monte dans une camionnette et se rend dans un supermarché. Baptiste se décompose : elle achète des coquilles d’ormeau et de l’encens ; tout l’attirail pour le rituel de la pyromane. Justine se rend en pleine garigue et se filme en agitant le coquillage. Baptiste la stoppe mais ce n’est pas ce qu’il croit. Au commissariat Revel explique à Baptiste que Justine est en infiltration chez le gourou !

Eric veut venger Simon

Simon est toujours dans coma après s’être fait tirer dessus. Kevin laisse Eric visionner la vidéosurveillance du péage de l’autoroute qui mène chez Simon… Le lendemain, alors qu’Eric a passé la nuit à picoler, Ariane lui propose d’aller planquer pour attendre Marc au Mistral. Ils le choppent et l’interrogent…

A travers la vitre, Eric parle à Simon encore dans le coma, il est persuadé que c’est Martin qui lui a tiré dessus et il va tout faire pour le prouver. Eric suit Martin qui le conduit jusqu’à un yatch. Eric pénètre à l’intérieur du bateau et fouille. Il tombe sur le 9mm que Eric avait donné à Simon…

Romain manipulé par Vanessa

Romain et Vanessa sont sur le départ. Sylvia surprend une fois de plus Vanessa en train de fouiller dans les affaires de Vidal. Elle commence à avoir un sérieux doute… Romain s’est réveillé avec le mal de crane. Vanessa lui fait passer en l’amenant promener dans un ilot de verdure et de fraicheur. Ils sont plus amoureux que jamais. De retour à la cabane, Vidal cherche sa trousse à pharmacie de partout. Vanessa, qui affirme que les plantes sont plus efficaces que les médicaments, lui vide sa trousse dans l’évier discrètement…

Sylvia et Emilie n’arrivent pas avoir Vidal au téléphone et pour cause, Vanessa filtre tous les appels. Elles sont inquiètes. Mais le téléphone sonne une nouvelle fois, et Vidal l’entend donc il répond. Vidal les rassure : l’endroit est génial et magique. Les filles sont rassurées et ne vont plus s’inquiéter pour lui…

La relation de Mirta et Luc dévoilée

Mirta écrit une lettre à Luc, elle veut rompre car elle a des remords et ne veut pas risquer de ruiner sa vocation. Elle détruit cette lettre lorsqu’elle lit celle de Luc : l’amour leur est tombé dessus, ils sont en communion d’âme et ils ne doivent pas gâcher cette évidence…

Akira propose un marché à Yolande : contre rémunération, elle peut enquêter pour connaitre l’identité de l’amant de Mirta. Cette dernière se sent bien aux coté de Luc et ce sentiment est réciproque. Ils sont amoureux et remettent en question le célibat des prêtres…

Une photo de Luc et Mirta entrain de s’embrasser est mise en ligne sur les réseaux réseaux, tout le monde est au courant ! Luna tente de faire réagir sa mère mais rien n’y fait, Mirta est éprise. A l’église, c’est plus compliqué pour Luc car ses paroissiens ont déserté la messe. La hiérarchie de Luc demande à ce qu’il choisisse entre la prêtrise et Mirta…

