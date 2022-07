« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 2 septembre 2022

4.6 ( 9 )

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 2 septembre 2022 – Si vous êtes fans du feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » et curieux de découvrir la suite de la série, comme tous les samedis c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans un mois, on peut vous dire Mirta et Luc, amoureux, vont devoir assumer… Et Mirta va se retrouver en plein dilemme ! Elle doit faire un choix compliqué.

De son côté, Romain est mal tombé avec Vanessa ! Il se retrouve pris au piège par la folie amoureuse de Vanessa… Quant à Lola, toujours seule avec un loup, elle est en danger et se retrouve dans un feu de forêt !



Lundi 29 août 2022, épisode 4610 : Alors que Mirta et Luc subissent les conséquences de leur idylle, Vidal est pris au piège de la folie amoureuse de Vanessa. Eric renoncera-il à sa vengeance ?

Mardi 30 août 2022, épisode 4611 : Alors que Vidal est à la merci de la folie de Vanessa, Eric et Baptiste sont face à de grandes décisions. De son coté, Lola parviendra-t-elle à sauver Chaussette ?

Mercredi 31 août 2022, épisode 4612 : Alors que Chaussette et Lola tentent d’échapper à l’incendie, Vidal tente d’amadouer Vanessa. De son coté, Baptiste fait un choix radical.

Jeudi 1er septembre 2022, épisode 4613 : Alors que la police tend un piège à Olivier, Vidal reçoit une visite étonnante. Mirta, elle, est en plein dilemme.

Vendredi 2 septembre 2022, épisode 4614 Tandis qu’Emma s’enfonce, les incendies s’approchent et Mirta fait un choix déchirant. De son coté, Lola est désormais sereine, mais pas Kilian.

