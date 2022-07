EXCLU Plus belle la vie : Camille avoue, l’enterrement de César, Mirta amoureuse (infos PBLV)

3 ( 2 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 12 août 2022 En ce début de semaine, comme toujours, il est temps pour les fans de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Camille va finir par avouer pour le meurtre de César !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





Kevin fait découvrir à Camille le mobil home qu’il a loué pour leurs vacances, mais c’est un piège : Emma est également là, et ils comptent enfermer Camille jusqu’à ce qu’elle leur dise toute la vérité. Malgré leurs questions, Camille reste murée dans son mensonge, et Emma, hors d’elle, sort en claquant la porte. Kevin supplie Camille de tout lui raconter, au nom de leur histoire d’amour. Camille avoue tout, et lorsqu’Emma revient, Kevin se détache de Camille…



Publicité





Emma et Kevin observent les flics fouiller la carrière lorsqu’un Rochat affolé les rejoint. Ariane vient leur annoncer qu’ils ont retrouvé le corps de César et Rochat s’évanouit. Au Marci, Rochat, Emma et Barbara sont sous le choc de la mort de César. Kevin veut dire adieu à Camille avant son départ en hôpital psychiatrique, mais elle est complètement sédatée. Chez lui, abattu, il jette le journal intime de Camille sous le regard peiné de Laetitia.

Baptiste vient voir Emma, encore sous le choc, et les deux font leur mea culpa, même si ça ne change rien à leur séparation. Justine dit à Baptiste que Mathis est le bienvenu chez elle. L’enterrement de César fait remonter des interrogations chez Emma. Elle se demande si César serait toujours en vie si elle l’avait aimé en retour. Prise au dépourvue par Mathis qui réclame inlassablement son père, Emma décide de téléphoner à Baptiste pour qu’il lui explique les raisons de son absence…

Tandis que la pyromane rode librement dans la nature, les avancées de l’enquête innocentent Fleur. Mais Patrick n’en a pas fini avec la secte d’Olivier. Ce dernier, souhaitant protéger les membres de son culte, met le feu au registre qui contient le nom de ses adeptes. Olivier ne cesse de tourner autour de Patrick. L’implication du gourou dans les incendies semble se confirmer lorsqu’il atteste que les incendies vont s’intensifier et se multiplier. Ils seraient l’unique forme de purification pour les êtres égarés…

De son côté, Mirta est amoureuse de Luc, le prêtre qu’elle a rencontré après avoir appris qu’elle avait un cancer du sein. Luc se confie à Mirta sur sa vie d’avant la prêtrise, qu’il trouvait trop superficielle… Alors qu’elle accompagne Luc en maraude, un homme SDF agresse Mirta. Luc s’interpose afin de protéger Mirta et pour la rassurer, il la prend dans ses bras. Luc se confie à Nelson sur cette étreinte perturbante. Mirta, tout aussi bouleversée, raconte à demi-mots à Yolande qu’elle craque pour un homme plus jeune…

Luc retrouve Mirta après sa déclaration, mais elle annonce qu’ils ne peuvent plus se voir. Luc, accablé par le rejet de Mirta, délaisse ses fonctions et ses paroissiens…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note