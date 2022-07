Fort Boyard du 16 juillet 2022 : ce soir l’équipe de Philippe Etchebest, Elsa Esnoult et Terence Telle (VIDEO)

5 ( 5 )

Fort Boyard du samedi 16 juillet 2022 Ce soir à la télé, Olivier Minne vous donne rendez-vous à 21h10 sur France 2 pour le troisième numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. L’équipe est composée ce soir de Philippe Etchebest, Ciryl Gane, Elsa Esnoult, Terence Telle, Erika Moulet, et Aldebert.







A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







L’Equipe jouera pour l’Association Pompiers Solidaires. Il s’agit d’une organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Elle est en outre active dans le domaine de la coopération au développement, dans les secteurs où elle peut mettre à profit ses compétences spécifiques.

Une saison 2022 pleine de surprises

Pour cette 33e saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche des candidats célébrités : Cette année le Père Fouras a décidé d’utiliser des armes secrètes jusqu’alors inexploitées.



9 atouts, symbolisés par des cartes, représentant chacun une stratégie différente pour les 9 émissions. Ils viendront twister et modifier certaines épreuves pour pimenter encore plus l’aventure des candidats.

Ces atouts sont la promesse d’une émission différente chaque semaine grâce à des règles spécifiques.

Pour cette émission, Le Père Fouras va jouer l’atout « La soirée de tous les dangers ».

Aux commandes de l’émission, Olivier Minne sera toujours présent pour accompagner les équipes dans la recherche des clés et des indices.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout et Passe-Muraille, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, La famille Boo.

Le Père Fouras n’a pas oublié de réserver d’autres surprises à nos candidats pour ajouter un peu plus de challenges et les pousser à toujours plus se dépasser.

Fort-Boyard : bande-annonce vidéo du 16 juillet

Voici la bande-annonce de votre émission de ce soir.

