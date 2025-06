Fort Boyard : le remplaçant d’Olivier Minne déjà dévoilé !

Publicité





Alors qu’il ne reste plus qu’une saison avec Olivier Minne pour les fidèles du mythique jeu d’aventure de France 2, selon le journaliste Clément Garin, c’est Cyril Féraud qui serait sur le point de lui succéder à la présentation de Fort Boyard. C’est sur le réseau social X (anciennement Twitter) qu’il a lâché cette bombe médiatique, qui pourrait être officialisée dans les prochaines semaines.











Un passage de flambeau qui semble logique pour beaucoup : habitué de l’émission depuis plusieurs années en tant que personnage récurrent (il incarne notamment Cyril Gossbo, caricature hilarante de lui-même), Cyril Féraud connaît bien l’univers du Fort. Charismatique, énergique, et très apprécié des téléspectateurs, il coche toutes les cases pour incarner cette nouvelle ère du programme emblématique.

Olivier Minne, qui présente Fort Boyard depuis 2003, va tirer sa révérence après plus de vingt saisons de bons et loyaux services puisqu’il quitte France Télévision pour rejoindre M6 à la rentrée. Une page importante de l’histoire du jeu se tourne, mais l’arrivée de Cyril Féraud pourrait bien lui offrir un second souffle.

Pour l’heure, France Télévisions n’a pas confirmé cette information, qui pourrait n’être officialisée qu’à la fin de l’été au moment de la diffusion du dernier numéro présenté par Olivier Mine.



