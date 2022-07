Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Tibo Inshape et Juju Fitcats ? (résumé émission 5 du 30 juillet 2022)

5 ( 6 )

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 30 juillet 2022 – C’est parti pour le 5ème numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Diane Vincent Clerc, Alex Goude, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Alain Bernard, Perrine Lafont, et Freddy Boucher.







Publicité





Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : l’aventurier solitaire. Ce soir, un seul d’entre eux va entrer dans le fort et 2 autres rentreront quand il gagnera une clé ! A chaque clé gagnée, 2 autres entreront jusqu’à ce que l’équipe soit au complet. C’est Alex qui entre le premier seul dans le fort.

Place à la première épreuve : le monde à l’envers. Ça tourne beaucoup et Alex galère ! C’est un échec ! Et comme c’est raté, il doit enchainer !







Publicité





Alex doit essayer de remporter la clé sur le Rodeo Dino. Mission réussie ! Vincent et Perrine rentrent à leur tour.



Publicité





On continue avec le Métro. C’est Vincent qui y va et c’est encore réussi ! 2 clés pour l’équipe et 2 autres candidats entrent : Tibo Inshape et Juju Fitcats.

Place à la Double Lutte pour Tibo et Juju mais c’est un échec.

Direction le Surf et c’est Perrine qui y va. Elle réussit et libère ainsi Freddy et Alain. L’équipe est au complet et compte 3 clés.

Alain est pris pour cible par le Chasseur. Il doit réussir à soulever l’épée d’escalibur et couper la corde. C’est raté !

On poursuit avec le Temple Maudit. C’est Freddy qui y va. Il remporte la 4ème clé de la soirée !

Place au Débarras pour Tibo. Face à Cyril Gossbo, Tibo réussit à répondre à 3 questions sur 5, il remporte donc la clé.

L’équipe se rend ensuite à la Balance. C’est Alain et Juju qui y vont. C’est un échec !

On continue avec la Cellule Infernale et Vincent. Il survole l’épreuve et remporte la 6ème clé.

Place au Jugement pour récupérer la dernière clé. Freddy se propose et affronte Rouge. C’est la Double Faucheuse face à Little Boo. Il finit par tomber et va donc en prison !

C’est l’heure des aventures. On commence avec les Cachots Abandonnés avec Alex. Aventure perdue et il rejoint Freddy en prison !

Coton-tige aérien pour Tibo. Ça dure longtemps mais c’est Tibo qui finit par tomber. Toujours aucun indice pour l’équipe.

Place à la Cabine Abandonnée avec Juju. L’énigme est difficile et Juju a très peur, pas d’indice donc !

Vincent est installé dans la Catapulte Infernale. Il réussit et remporte le premier indice : ÂGE.

On termine avec la Bibliothèque Abandonnée et Perrine. Elle remporte le 2ème indice : FRAPPE.

Freddy et Alex Goude doivent se libérer de prison. Ils sont avec Willy et doivent reconnaitre ce qu’ils mangent à l’aveugle pour repartir libres ! Mission réussie.

Place au conseil. C’est Alain qui y va le premier. Il réussit son duel et Perrine enchaine. Elle réussit aussi ! Alex termine et réussit aussi !

Il est temps de chercher le mot code. On ouvre les 2 indices avant de faire 2 sacrifices pour 2 indices supplémentaires : NATURE et CENTRIFUGE. Ils trouvent le mot code : FORCE.

Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 18.560 euros au profit de l’Association Premiers de Cordée.

Fort Boyard le replay du 30 juillet

Si vous avez manqué ce 5ème numéro de Fort Boyard ce samedi 30 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note