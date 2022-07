Les Cinquante : Mélanie Dedigama avec Julien ? Vincent sort du silence et réagit

5 ( 3 )

Alors que Mélanie Dedigama est toujours en plein tournage de la nouvelle émission de télé-réalité de W9 « Les Cinquante », la rumeur circule sur le fait que la jeune femme se serait mise en couple avec Julien Bert.







Le hic, c’est que la belle Mélanie est en couple avec Vincent, le père de sa fille Naya. Ils vivent tous les trois à Dubaï.

Mais après plusieurs semaines à ne pas commenter, Vincent est sorti du silence cette semaine en story sur son compte du réseau social Instagram.







Vincent n’a rien démenti sur la rumeur de tromperie de Mélanie mais il a mis les choses au point !



« Pour toutes les personnes qui me demandent pourquoi Mélanie n’est plus active sur les réseaux, elle est simplement en tournage pour une émission qui sera diffusée prochainement. A ceux qui me demandent de réagir à tous les ragots concernant ce tournage, sachez que quoi qu’il se passe, jamais je n’utiliserai les réseaux pour parler négativement de la mère de ma fille » a expliqué Vincent.

« Je protégerai toujours ma fille, et la protéger, c’est aussi montrer du respect et de la loyauté envers sa maman. Même si nous sommes exposés, je considère que nous avons le droit d’avoir une vie privée » a-t-il précisé.

« Deuxièmement, comme je vous l’ai dit, elle est en tournage. Ne comptez pas sur moi pour profiter du fait qu’elle ne puisse ni répondre ni s’explique pour essayer de l’enfoncer ou nuire à son image »

Vincent a ensuite précisé que c’était « la première et la dernière fois » qu’il s’exprimait sur le sujet.

Les Cinquante, le concept de la nouvelle télé-réalité de W9

À l’abri des regards, dans un château à l’univers unique, vit un propriétaire malicieux et joueur, qui, caché derrière son masque de Lion, aime se divertir… Véritable maître du jeu qui règne sans partage sur son royaume, il a décidé de mettre au défi 50 joueurs dans le plus grand jeu jamais organisé. Ils sont 50 et à la fin de cette compétition hors norme, un seul d’entre eux sera l’élu. Stars de l’influence, suivis par des millions de personnes à travers la France, les 50 doivent tout à leur public : la célébrité, la richesse, et même l’amour. Alors seront-ils capables de se battre jusqu’à la dernière seconde afin de faire gagner une grosse somme d’argent à l’un de leurs followers ? C’est le défi qui leur est lancé par le maître du jeu !

Pour la première fois, ce n’est pas pour eux mais pour l’un d’entre vous qu’ils vont s’affronter ! Pendant la diffusion du programme, les téléspectateurs vont être invités à télécharger gratuitement l’application LES CINQUANTE et à s’y inscrire afin de soutenir l’un des 50 joueurs en adhérant à son club. Les téléspectateurs vont pouvoir adhérer au club de soutien du joueur de leur choix en espérant que ce dernier les conduise jusqu’à la victoire…

