Ici tout commence du 28 juillet : Marius est-il mort ? (résumé + vidéo épisode 453)

Ici tout commence du 28 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 453 – Les choses vont continuer de mal tourner ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ce soir, alors que la deuxième épreuve du championnat de pâtisserie débute, un terrible drame va se produire… Greg retrouve Marius inconscient ! Est-il mort ?







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 453



La 2ème épreuve du concours est sur le point de commencer ! Comme convenu, deux candidats vont être tirés au sort pour déterminer qui va pouvoir concourir aujourd’hui. Découvrez le sujet de cette épreuve. Et alors que Benoît se retrouve dans le noir, Greg retrouve Marius inconscient… Son ami est-il mort ?

Au Pop Up, le plan de Charlène et Louis est en danger. Et de son côté, Guillaume ne parvient pas à se contenir.

Ici tout commence – vidéo première scène du 28 juillet

