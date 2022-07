Ici tout commence du 6 juillet : qui passera en 2ème année ? (résumé + vidéo épisode 437)

5 ( 1 )

Ici tout commence du mercredi 6 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 437 – Les première année sont en stress ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, tous se demandent s’ils vont réussir à passer en 2ème année… Tom et Deva ne sont pas confiants du tout ! Et Charlène surprend ses parents entrain de flirter.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 437



La cérémonie de remise des diplômes approche à grands pas. La pression monte pour les élèves de 1ère année. Vont-ils tous passer en 2ème année ? Pour Ambre et Jasmine, ça ne fait aucun doute, mais Tom et Deva sont moins confiants.

Anxiété chez les 1ère année : ça passe ou ça casse. A l’institut, Charlène fait une surprenante découverte. Chez les Gaissac, Célia fait une demande déroutante à Théo.

Ici tout commence – extrait vidéo du 6 juillet

