Ici tout commence spoilers : gros enjeu pour Théo, le championnat commence, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 juillet)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 11 au 15 juillet 2022 – Accro à la série quotidienne « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le début du championnat national de pâtisserie.







En effet, les équipes sont à l’hôtel Beaumont pour l’évènement. De son côté, Théo se démène pour obtenir le prix !

Et alors que Laetitia est toujours aussi proche de Tony, Guillaume est pris par la jalousie… Quant à Salomé, elle a besoin de prendre de la distance vis à vis d’Axel.



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 11 au 15 juillet 2022

Lundi 11 juillet (épisode 440) : Entre tromperies et coups fourrés, tout est permis pour Louis. A l’institut, entre Teyssier et Noémie, c’est qui est pris qui croyait prendre. De son côté, Clotilde a une prise de conscience.

Mardi 12 juillet (épisode 441) : En cuisine, Teyssier met un couteau alléchant sous la gorge de Théo. A l’hôtel Beaumont, Greg retrouve une vieille connaissance. De son côté, Laetitia fait des folies pour Tony.

Mercredi 13 juillet (épisode 442) : Entre carrière et cœur, Théo est victime d’un terrible chantage. A l’hôtel Beaumont, la brigade de Noémie fait une rencontre marquante. Guillaume se laisse dépasser par la jalousie.

Jeudi 14 juillet (épisode 443) : Effervescence en cuisine, un enjeu important se profile pour Théo. Chez les Delobel, Anaïs est témoin d’une complicité retrouvée. A l’institut, Lionel et Kelly déclarent la guerre à Hortense et Mehdi.

Vendredi 15 juillet (épisode 444) : Deux chefs se disputent la tête du Double A et la récompense qui l’accompagne. Entre Greg et Eliott, des problèmes refont surface. De son côté, Salomé a besoin de prendre de la distance.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 11 au 15 juillet 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

