Demain nous appartient spoilers : Bart à nouveau soupçonné, Aurore et William choqués, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 juillet)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 juillet 2022 – Si vous êtes un inconditionnel de la série de TF1 « Demain nous appartient » et que vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur le saboteur du mas des Delcourt.







La police va finalement faire de nouvelles découvertes accablantes sur Bart… Il redevient le suspect numéro 1 mais Sara ne croit pas en sa culpabilité. Elle est la seule à le défendre !

Chez Aurore et William, c’est la douche froide en découvrant que Sofia est en couple avec Romain. Ils sont sous le choc !



Timothée fête son anniversaire tandis que Manon embrasse Nordine…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 11 au 15 juillet 2022

Lundi 11 juillet (épisode 1226) : Un témoignage choc remet en question toute l’enquête. Au mas, Chloé et Alex reçoivent une proposition indécente. Victoire et Samuel accueillent une invitée surprise. Sofia et Romain ont un grand projet.

Mardi 12 juillet (épisode 1227) : Les soupçons de Chloé et Alex poussent la police à explorer une nouvelle piste. Karim est prêt à prendre des risques pour obtenir ce qu’il veut. Jordan cache bien son jeu. Roxane révèle le secret de Manon.

Mercredi 13 juillet (épisode 1228) : Réveil difficile chez les Delcourt-Bertrand, qui vont devoir être plus soudés que jamais. Le témoignage de Jordan pourrait bouleverser toute l’enquête. Nordine découvre une nouvelle facette de Sophie. Elsa se lance dans une aventure périlleuse.

Jeudi 14 juillet (épisode 1229) : La police fait des découvertes accablantes au sujet de Bart. Judith s’abîme dans ses souvenirs avec Noa. Samuel est seul face à son destin. Un anniversaire riche en émotions pour Timothée.

Vendredi 15 juillet (épisode 1230) : L’enquête semble enfin progresser, mais Sara reste persuadée qu’il s’agit d’une mauvaise piste. Paul joue sur la corde sensible. Aurore et William n’ont pas obtenu les réponses espérées.

