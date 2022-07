« JLC Family Ensemble c’est tout ! » : lancement le 15 août sur TFX (vidéo 1ères images)

5 ( 1 )

« JLC Family Ensemble c’est tout ! » Nouvelle saison dès le 15 août sur TFX – Précédemment, face aux tempêtes médiatiques et privées, la JLC a pensé tout arrêter. Trop de pressions, trop de rumeurs, trop d’émotions et trop de frayeurs, Jazz et Laurent avaient tout remis en question : leur couple, leurs carrières, leurs choix de vie…







Même leur family show aurait pu s’arrêter… Et pourtant, après de nombreuses réflexions, la JLC décide d’explorer de nouvelles pistes, pour mieux repartir et prouver que tous leurs efforts n’étaient pas vains et que tout ce qu’ils ont bâti était solide.

Aujourd’hui, c’est à plusieurs milliers de kilomètres que la JLC Family a décidé de se reconstruire ENSEMBLE.



Direction, Los Angeles pour vivre l’American Dream !

Jazz & Laurent débarquent avec leurs 3 enfants dans la Cité des Anges et évidemment ils y seront bien accompagnés : Sandra, la maman de Jazz, est du voyage mais aussi Emine, Noémie et Justine. Sisika qui avait fait le choix de tout arrêter, laissera-t-il véritablement sa famille derrière lui ?

Pour l’ensemble de la JLC Family, c’est une renaissance. Le but de ce voyage à L.A est de faire un maximum de repérages pour voir si un avenir radieux peut s’offrir à eux… La JLC Family va étudier en profondeur un nouveau mode de vie : maisons, écoles pour les enfants, business, influence, échanges avec leurs fans à l’autre bout de la planète ou encore avec une star de l’immobilier.. Le voyage s’annonce palpitant et enrichissant !

Chaque expérience et chaque rencontre vont permettre d’aider la JLC à faire des choix déterminants pour leur avenir.

Après avoir posé une première fois leurs valises dans le très chic quartier de Bel Air, la JLC prendra le large direction Palm Springs ou encore Malibu. Changer d’air fera du bien à la JLC FAMILY !

Mais comme rien n’est jamais simple dans la JLC FAMILY … ces escapades seront semées d’embuches.

Face à la jalousie naissante de Laurent, le couple vivra quelques crises. Cela risque de peser sur l’ambiance générale et de tendre à nouveaux les relations entre Jazz et Laurent… D’autant plus, que si certains membres de la JLC se projettent vite, d’autres comme Emine hésiteront à suivre le couple dans ce nouveau décor.

La JLC Family a l’opportunité de changer de vie mais cette renaissance ne se fera pas sans sacrifice.

Que vont-ils décider ? Comment vont-ils s’en sortir ? Renaîtront-ils de leurs cendres ?

Toutes les réponses, dans les épisodes diffusés dès 15 Août à partir de 19h sur TFX.

